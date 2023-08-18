Бразильский защитник Витор Тормена стал игроком ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» и «Брага» оформили трансфер 27-летнего центрального защитника. Витор Тормена подписал договор с «быками» до 30 июня 2027 года.

Витор Тормена де Фариаш родился 4 января 1996 года в бразильском муниципалитете Марилия. Воспитанник «Сан-Паулу» не провел за свой клуб ни одного матча.

В 2017 году защитник переехал в Португалию, где дебютировал в Сегунде против «Порту Б». Свой первый гол в профессиональном клубе он забил 15 апреля 2018 года в игре с «Оливейренсе». В «Портимоненсе» на правах аренды провел сезон 2018/19, а после перешел в «Брагу».

В португальском клубе защитник провел более 100 матчей, также участвовал в Лиге Европы. Вместе с командой в сезоне 2019/20 стал обладателем Кубка лиги, а Кубок Португалии выиграл в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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