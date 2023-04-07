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СМИ: летевший в Египет самолет экстренно сел в аэропорту Сочи на дозаправку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-letevshij-v-egipet-samolet-ekstrenno-sel-v-aeroportu-sochi-na-dozapravku
СМИ: летевший в Египет самолет экстренно сел в аэропорту Сочи на дозаправку
Фото pixabay.com.

Инцидент произошел вечером 6 апреля с рейсом авиакомпании «Россия», который летел из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх.

По информации источника, знакомого с ситуацией, лайнер Boeing 737 не пропустили в воздушное пространство Ирака. Самолет несколько часов кружил в воздухе, затем он сел на дозаправку в аэропорту Сочи.

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, что лайнер приземлился в 22:42 6 апреля. В 23:54 самолет вылетел из Сочи, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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