Более чем на восемь часов задержали рейс из Самары в Сочи

Рейс № 420 Самара — Сочи авиакомпании «Икар» должен был вылететь 29 марта в 16:10.

Из-за позднего прибытия воздушного судна, которое выполняло другой рейс, вылет перенесли на 0:25 30 марта. В аэропорту Курумоч вылета в Сочи ждут 146 пассажиров.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Самары. Пассажирам предоставили услуги, предусмотренные авиационными правилами, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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