Более чем на восемь часов задержали рейс из Самары в Сочи
Происшествия
29.03.2023 21:18
Рейс № 420 Самара — Сочи авиакомпании «Икар» должен был вылететь 29 марта в 16:10.
Из-за позднего прибытия воздушного судна, которое выполняло другой рейс, вылет перенесли на 0:25 30 марта. В аэропорту Курумоч вылета в Сочи ждут 146 пассажиров.
Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Самары. Пассажирам предоставили услуги, предусмотренные авиационными правилами, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Читайте также: из-за тумана и низкой облачности 19 марта отменили большинство рейсов в аэропорту Сочи.
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