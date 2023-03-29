Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более чем на восемь часов задержали рейс из Самары в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-chem-na-vosem-chasov-zaderzhan-rejs-iz-samary-v-sochi
Более чем на восемь часов задержали рейс из Самары в Сочи
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Рейс № 420 Самара — Сочи авиакомпании «Икар» должен был вылететь 29 марта в 16:10.

Из-за позднего прибытия воздушного судна, которое выполняло другой рейс, вылет перенесли на 0:25 30 марта. В аэропорту Курумоч вылета в Сочи ждут 146 пассажиров.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Самары. Пассажирам предоставили услуги, предусмотренные авиационными правилами, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Читайте также: из-за тумана и низкой облачности 19 марта отменили большинство рейсов в аэропорту Сочи.

Статьи
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Почему потеют руки и как с этим бороться?
Почему потеют руки и как с этим бороться?
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности
  2. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  3. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  4. В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях