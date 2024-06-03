СМИ: «Лацио» заинтересован в трансфере Эдуарда Сперцяна

Информация о заинтересованности представителей римского «Лацио» в переходе одного из лидеров «быков» в прошедшем сезоне появилась в разных источниках.

По данным журналиста Ивана Карпова, руководство «Лацио» изучает кандидатуру Сперцяна уже не первый год. В настоящий момент они рассматривают армянского атакующего полузащитника на замену японцу Даити Камаде, который летом переходит в английский «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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