Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

СМИ: «Лацио» заинтересован в трансфере Эдуарда Сперцяна

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-latsio-zainteresovan-v-transfere-eduarda-spertsyana-iz-krasnodara
СМИ: «Лацио» заинтересован в трансфере Эдуарда Сперцяна
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Информация о заинтересованности представителей римского «Лацио» в переходе одного из лидеров «быков» в прошедшем сезоне появилась в разных источниках.

По данным журналиста Ивана Карпова, руководство «Лацио» изучает кандидатуру Сперцяна уже не первый год. В настоящий момент они рассматривают армянского атакующего полузащитника на замену японцу Даити Камаде, который летом переходит в английский «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян сыграл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читайте также: Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ». Об этом 28 мая сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях