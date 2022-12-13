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СМИ: «Крылья Советов» отказали «Сочи» в досрочном возвращении Коваленко из аренды

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-krylya-sovetov-otkazali-sochi-v-dosrochnom-vozvrashhenii-kovalenko-iz-arendy
СМИ: «Крылья Советов» отказали «Сочи» в досрочном возвращении Коваленко из аренды
СМИ: «Крылья Советов» отказали «Сочи» в досрочном возвращении Коваленко из аренды

Новый главный тренер ФК «Сочи» Курбан Бердыев планировал вернуть Александра Коваленко в клуб уже этой зимой. Сейчас полузащитник играет в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Руководство клуба планировало вернуть футболиста бесплатно, но такая возможность в арендном соглашении не прописана. Поэтому «Крылья Советов» отказались возвращать футболиста до окончания действия договора. Однако вероятность возвращения сохраняется — для этого должны договориться руководства обоих клубов.

Александр Коваленко в текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 20 матчах за «Крылья Советов». Он дебютировал в основном составе национальной команды в товарищеском матче сборной России против Киргизии 15 сентября, пишет «РБ Спорт».

Читайте также: новым главным тренером ФК «Сочи» стал Курбан Бердыев.

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