Новым главным тренером ФК «Сочи» стал Курбан Бердыев

Курбан Бердыев. Фото rubin-kazan.ru

Информацию о назначении нового наставника «барсов» 26 ноября подтвердил владелец футбольного клуба Борис Ротенберг в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

Ротенберг сказал, что Бердыева уже представили команде. Контракт со специалистом подписали на 2,5 года.

«У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба. А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — цитирует Ротенберга Telegram-канал «Коммент.Шоу».

Владелец ФК «Сочи» также отметил, что опыт и профессионализм Бердыева позволят привлекать его для построения академии и молодежной команды, он будет помогать во всех аспектах развития клуба.

Курбану Бердыеву 70 лет. Его последнее место работы — пост главного тренера иранского «Трактора». Ранее под его руководством чемпионства дважды добивался казанский «Рубин», а «Ростов» выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги.

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