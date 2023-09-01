СМИ Краснодарского края посвятили учителям новые медиапроекты

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова 1 сентября рассказала о проектах, которые в Год педагога и наставника подготовили и реализовали краевые СМИ.

По ее словам, ведущие СМИ региона на своих ресурсах, в эфирах и соцсетях подготовили фильмы, статьи и передачи с охватом в несколько миллионов пользователей.

«В нашем крае очень много талантливых педагогов, которые дают путевку в успешную жизнь десяткам тысяч мальчишек и девчонок. Проекты наших СМИ — это рассказы о них и дань уважения одной из важнейших и самых ответственных профессий», — отметила глава департамента информационной политики.

Галина Жукова отметила, что сюжеты и рубрики телекомпаний и радиостанций можно смотреть в прямом эфире, в соцсетях и на видеохостингах. Канал «Кубань 24», а также «Россия.Кубань» — на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» готовят телепроекты, сюжеты и фильмы о педагогах.

На «Первом радио Кубани» каждый день выходит в эфир передача «Учитель. Слово с большим сердцем». Радиостанция «Казак ФМ» открывает новую рубрику в программе «Варенички».

Газеты также подготовили материалы о педагогах. Газета «Кубанские новости» ведет проект «Спасибо, учитель!», в котором рассказывает о достижениях профессионалов сферы образования. Кроме печатной версии проекта в соцсетях издания выйдут видеоролики.

«Краснодарские известия» готовят циклы статей ко Дню знаний, Дню учителя и другим. «Юг-Таймс» расскажет об учительских династиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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