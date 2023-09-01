Глава Кубани вместе с семьей посетил праздничную линейку в школе станицы Динской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел учебные кабинеты, пообщался с учителями и пожелал удачи старшеклассникам в подготовке к экзаменам.

Вениамин Кондратьев рассказал, что его сын Александр пошел в 11 класс, а дочка Надежда — в 7-й.

«Как и многие родители, волнуемся и переживаем. Хочется, чтобы учебный год был наполнен для них новыми открытиями и впечатлениями», — отметил глава региона.

Губернатор поздравил всех с праздником, пожелал терпения педагогам и родителям, а школьникам — только хороших оценок. Отдельно Кондратьев обратился к одиннадцатиклассникам.

«Буквально через год вы будете принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Каждый из вас хочет стать успешным. Но успех — это большой труд. Чтобы его добиться, надо иметь характер, силу воли и, конечно, знания. Все это вместе поможет вам шагнуть во взрослую жизнь, состояться в карьере», — подчеркнул губернатор.

Глава Кубани добавил, что родители и учителя должны поддерживать детей в их начинаниях.

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