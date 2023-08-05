СМИ: «Краснодар» на три года подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой

Футболист должен 6 августа пройти медицинский осмотр в российском клубе и подписать соглашение.

Лукасу Оласу 29 лет, он выступает на позиции левого защитника. За «Вальядолид» играет с 2021 года. В прошлом сезоне провел 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

В июне впервые сыграл за основную сборную Уругвая в товарищеском матче.

Контракт защитника с «Вальдолидом» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оласы в 2,5 млн евро, сообщает «Чемпионат».

Читайте также: ФК «Краснодар» интересуется бразильским защитником «Браги».