СМИ: «Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» и полузащитником «Карабаха»

Перед открытием зимнего трансферного окна в СМИ и соцсетях появляется все больше инсайдов о возможных новичках «Краснодара».

Так, по данным сербских СМИ руководство «быков» заинтересовано в трансфере защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Источник сообщает, что краснодарский клуб ранее предлагал за 21-летнего серба 6,5 млн евро, а сейчас сделал новое предложение на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне Эракович провел 27 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи. Его трансферную стоимость оценивают в 7 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, «Краснодар» ведет переговоры о переходе 26-летнего бразильского полузащитника азербайджанского «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски. Близкий к ситуации источник сообщает, что стороны близки к соглашению.

В этом сезоне Кади провел 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Его трансферную стоимость оценивают в 1,2 млн евро, сообщает Sport24.

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