СМИ: компания Huawei прекратила поставки смартфонов в Россию
Экономика
31.10.2022 10:19
По данным СМИ, компания может окончательно уйти из страны. Сейчас она не поставляет свои устройства в РФ напрямую.
Также Huawei прекратила поставки другой техники, например, базовых станций сотовой связи.
В начале лета китайская компания заявила о закрытии торговых точек в РФ. В конце июня сообщили, что компания прекратила поставки устройств в Россию. Позже поставки возобновились, но сейчас новые партии не ввозятся. В магазине бренда продаются остатки предыдущих поставок.
На вопросы об остановке поставок и планах уйти с российского рынка PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова сказала, что у нее «нет информации об этом», пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Huawei объявила о закрытии интернет-магазина в России.
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