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Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России

Экономика
03.08.2022 17:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/huawei-obyavil-o-zakrytii-internet-magazina-v-rossii
Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России
Фото unsplash.com

Речь идет об интернет-магазине Vmall. С чем связано решение китайской компании о его закрытии, не уточняется.

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении Huawei.

В компании отметили, что сделанные ранее заказы в маркетплейсе Vmall доставят в обычном режиме, сообщает RT.

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