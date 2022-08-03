Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России

Фото unsplash.com

Речь идет об интернет-магазине Vmall. С чем связано решение китайской компании о его закрытии, не уточняется.

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении Huawei.

В компании отметили, что сделанные ранее заказы в маркетплейсе Vmall доставят в обычном режиме, сообщает RT.

Читайте также: пивоваренная компания Heineken планирует продать бизнес в России до конца года.