Huawei объявил о закрытии интернет-магазина в России
Экономика
03.08.2022 17:56
Речь идет об интернет-магазине Vmall. С чем связано решение китайской компании о его закрытии, не уточняется.
«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении Huawei.
В компании отметили, что сделанные ранее заказы в маркетплейсе Vmall доставят в обычном режиме, сообщает RT.
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