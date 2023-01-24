СМИ: командующим ЮВО назначили Сергея Кузовлева

Об этом сообщил источник, знакомый с кадровыми решениями Минобороны РФ. В ведомстве пока официально не подтвердили эту информацию.

Командующим Южным военным округом назначили генерал-полковника Сергея Кузовлева. Ранее он командовал Западным военным округом. На посту командующего ЗВО Кузовлева сменил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Сообщается, что Кузовлев стал командующим ЗВО 13 декабря прошлого года. С ноября 2020 года по февраль 2021 года он командовал группировкой ВС РФ в Сирии. С февраля 2019 года Кузовлев возглавлял штаб ЮВО, сообщает РБК.

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