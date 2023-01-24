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СМИ: командующим ЮВО назначили Сергея Кузовлева

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-komanduyushhim-yuvo-naznachili-sergeya-kuzovleva
СМИ: командующим ЮВО назначили Сергея Кузовлева
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщил источник, знакомый с кадровыми решениями Минобороны РФ. В ведомстве пока официально не подтвердили эту информацию.

Командующим Южным военным округом назначили генерал-полковника Сергея Кузовлева. Ранее он командовал Западным военным округом. На посту командующего ЗВО Кузовлева сменил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Сообщается, что Кузовлев стал командующим ЗВО 13 декабря прошлого года. С ноября 2020 года по февраль 2021 года он командовал группировкой ВС РФ в Сирии. С февраля 2019 года Кузовлев возглавлял штаб ЮВО, сообщает РБК.

Читайте также: глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО. Об этом стало официально известно 11 января. До этого дня объединенной группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции командовал генерал Сергей Суровикин.

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