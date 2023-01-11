Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Об этом стало официально известно 11 января. До этого дня объединенной группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции командовал генерал Сергей Суровикин.
«◽️Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов» — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Заместителями Герасимова на посту командующего объединенной группировкой войск назначили главнокомандующего ВКС России генерала Сергея Суровикина, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима и главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала Олега Салюкова, сообщает RT.
В Минобороны подчеркнули, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба выполняемых задач и необходимостью организовать более тесное взаимодействие между родами и видами войск ВС РФ.
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