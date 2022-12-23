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СМИ: киберспорт в программы российских вузов планируют включить в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-kibersport-v-programmy-rossijskih-vuzov-planiruyut-vklyuchit-v-2024-godu
СМИ: киберспорт в программы российских вузов планируют включить в 2024 году
Фото depositphotos.com

Курсы дисциплин по киберспорту должны быть включены в программы как технических, так и гуманитарных специальностей до конца 2024 года.

Пока не уточняется, какие именно предметы появятся в вузах. Дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» правительство утвердило 16 декабря. Объем внебюджетного финансирования до 2030 года должен составить 71,5 млрд рублей.

В основу новой дорожной карты легла существующая — «Новые коммуникационные интернет-технологии». Ее утвердили в июле 2021 года. Опыт внедрения киберспортивных дисциплин уже есть в нескольких российских вузах. В Российском университете спорта с 2014 года работает кафедра компьютерного спорта с магистратурой и аспирантурой, пишут «Ведомости».

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