СМИ: киберспорт в программы российских вузов планируют включить в 2024 году

Курсы дисциплин по киберспорту должны быть включены в программы как технических, так и гуманитарных специальностей до конца 2024 года.

Пока не уточняется, какие именно предметы появятся в вузах. Дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» правительство утвердило 16 декабря. Объем внебюджетного финансирования до 2030 года должен составить 71,5 млрд рублей.

В основу новой дорожной карты легла существующая — «Новые коммуникационные интернет-технологии». Ее утвердили в июле 2021 года. Опыт внедрения киберспортивных дисциплин уже есть в нескольких российских вузах. В Российском университете спорта с 2014 года работает кафедра компьютерного спорта с магистратурой и аспирантурой, пишут «Ведомости».

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