СМИ: из-за сотрясения мозга полузащитник «Краснодара» Черников выбыл до конца сезона
Травму 23-летний полузащитник получил в ходе матча с «Крыльями Советов» 19 апреля.
В первом тайме Александр Черников столкнулся с полузащитником «Крыльев» Амаром Рахмановичем. Поле полузащитник «быков» покинул в сопровождении медиков.
«По нашим данным, у Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. С большой долей вероятности, из-за полученной травмы головы Александр уже не поможет своей команде в этом сезоне, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста», — сообщает «РБ Спорт».
Александр Черников в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 17 матчей, где отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России.
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