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СМИ: из-за сотрясения мозга полузащитник «Краснодара» Черников выбыл до конца сезона

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-iz-za-sotryaseniya-mozga-poluzashhitnik-krasnodara-chernikov-vybyl-do-kontsa-sezona
СМИ: из-за сотрясения мозга полузащитник «Краснодара» Черников выбыл до конца сезона
Александр Черников. Фото из соцсетей

Травму 23-летний полузащитник получил в ходе матча с «Крыльями Советов» 19 апреля.

В первом тайме Александр Черников столкнулся с полузащитником «Крыльев» Амаром Рахмановичем. Поле полузащитник «быков» покинул в сопровождении медиков.

«По нашим данным, у Черникова по итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. С большой долей вероятности, из-за полученной травмы головы Александр уже не поможет своей команде в этом сезоне, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста», — сообщает «РБ Спорт».

Александр Черников в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 17 матчей, где отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России.

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