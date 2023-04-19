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ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-doma-obygral-krylya-sovetov-v-serii-penalti-i-vyshel-v-final-kubka-rossii
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Полуфинальный матч Пути Регионов Кубка России прошел вечером 19 апреля на стадионе «Краснодар» . В основное время встреча завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти «Краснодар» оказался сильнее «Крыльев Советов» (3:0).

Счет в матче открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 32 минуте. На 70 минуте форвард Джон Кордоба забил гол и увеличил преимущество хозяев поля в счете.

Однако футболистам «Крыльям Советов» удалось отыграться в добавленное время. Голы забили: нападающий Дмитрий Цыпченко — на 93 минуте и защитник Илья Гапонов — на 95 минуте.

Победителя матча предстояло определить в серии пенальти. В составе «Краснодара» 11-метровые удары уверено реализовали: Сперцян, Баняц и Ахметов. У «Крыльев Советов» все трое пенальтистов (Бейл, Писарский и Горшков) не смогли забить.

После этой победы «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России. На этом этапе турнира «быки» сыграют против тольяттинского «Акрона».

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