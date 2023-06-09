СМИ: Ивич попросил руководство «Краснодара» продлить контракт с Ионовым еще на год

Действующий контракт 34-летнего полузащитника Алексея Ионова с клубом истекает 30 июня 2023 года.

В связи с этим главный тренер «быков» Владимир Ивич просит продлить контракт с полузащитником, так как впечатлен его работоспособностью на поле.

Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар» летом 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 21 матче РПЛ, где забил 7 мячей и выполнил 2 результативные передачи, а также в 10 матчах Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

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