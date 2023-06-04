Футбольный фестиваль «Вместе и по-своему!» пройдет на стадионе «Краснодар»

Фестиваль «Вместе и по-своему!» стартует 11 июня в 15:00. В рамках фестиваля организуют прямую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА и развлекательную программу для болельщиков.

В программе аквагрим в панорамных барах «Север» и «Юг», шоу с барабанщиками, аниматоры, интерактивные конкурсы с подарками.

Для того, чтобы избежать очередей, болельщиков просят добираться до стадиона заблаговременно.

Подробности о фестивале можно узнать по ссылке, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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