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Футбольный фестиваль «Вместе и по-своему!» пройдет на стадионе «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolnyj-festival-vmeste-i-po-svoemu-projdet-na-stadione-krasnodar
Футбольный фестиваль «Вместе и по-своему!» пройдет на стадионе «Краснодар»
Фото t.me/fckrasnodar

Фестиваль «Вместе и по-своему!» стартует 11 июня в 15:00. В рамках фестиваля организуют прямую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА и развлекательную программу для болельщиков.

В программе аквагрим в панорамных барах «Север» и «Юг», шоу с барабанщиками, аниматоры, интерактивные конкурсы с подарками.

Для того, чтобы избежать очередей, болельщиков просят добираться до стадиона заблаговременно.

Подробности о фестивале можно узнать по ссылке, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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