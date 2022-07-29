СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания

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В компании Kraft Heinz заявили о намерении сократить присутствие на рынке РФ из-за спецоперации на Украине. Американский производитель планирует выставить на продажу бизнес по выпуску детского питания. При этом эксперты утверждают, что предприятие, выпускающее кетчуп и горчицу, Kraft Heinz не продаст.

По словам источников в инвесткругах, на продажу выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. продукции в год. Помимо этого, бренды «Умница» и «Сами с усами».

В 2021 году на этих площадках произвели более 13,3 тыс. т продукции. Чистая выручка данного сегмента выросла на 8,5%, до 2,5 млрд рублей по курсу ЦБ. Реальная прибыль составила 168,5 млн рублей.

В России американская компания также владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области. Там производят кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, приносящий основную выручку в стране, концерн не продает, говорит знакомый с ситуацией источник. Он также заявил, что Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания от 2,5 млрд до 3 млрд рублей.

Среди потенциальных покупателей американского бренда называют компании family offices и ГК «Черноголовка». Возможные покупатели не комментируют слухи о сделке, как и представители Kraft Heinz, сообщает «Коммерсантъ».

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