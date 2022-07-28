СМИ: H&M планирует продать бизнес в России

Фото fashionnetwork.com

Крупнейший в мире продавец одежды, ранее заявивший о решении окончательно покинуть российский рынок, продает бизнес. Об этом стало известно 28 июля.

H&M продает права аренд на порядка 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и остатки товаров. Их стоимость оценивается в сумму 210 млн долларов.

Права аренды на 40% магазинов действуют до 2050 года. Еще 50% — до 2030-2050 годов.

Эксперты полагают, что в России вряд ли найдется компания, готовая взять на себя управление такой большой сетью и обеспечить необходимый объем поставок товаров. Однако некоторые отмечают, что запасы H&M могут обеспечить работу значительной части магазинов в течение 9-10 месяцев, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», H&M не будет проводить сейл в России перед уходом. Вещи распродадут по полной цене.