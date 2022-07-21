H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене

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Шведская компания решила не проводить распродажу в России перед окончательным уходом из страны.

Магазины для реализации остатков одежды и товаров для дома планируют открыть в августе, но купить их россияне смогут за полную стоимость.

«Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока. Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сообщается на сайте производителя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее H&M объявила об окончательном уходе из России и распродаже остатков товаров.