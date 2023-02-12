СМИ: Галицкий лично предлагал Слуцкому возглавить ФК «Краснодар», но тренер отказался
Спорт
12.02.2023 14:08
По словам источников, знакомых с ситуацией, Леонид Слуцкий отказался возглавлять краснодарскую команду из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба.
По информации источника, Сергей Галицкий лично обсуждал с тренером его возможное назначение. При этом Слуцкий ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с бизнесменом. Отмечается, что они давно поддерживают приятельские отношения, в том числе и по линиям развития детского и юношеского футбола, сообщает РИА «Новости».
Последним клубом тренера был казанский «Рубин». Сейчас Слуцкий уже три месяца без работы, он активно участвует различных медиапроектах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе новым главным тренером ФК «Краснодар» стал сербский специалист Владимир Ивич.
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