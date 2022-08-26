СМИ: футбольный клуб «Сочи» подпишет воспитанника «ПСЖ» Муссу Сиссако
Спорт
26.08.2022 08:18
Об этом стало известно 25 августа. Игрок уже прошел медосмотр, о его подписании объявят в ближайшее время.
«Команда договорилась с защитником. Скоро уладят формальности и подпишут. Сегодня игрок даже прошел медобследование» — цитирует сообщение источника близкого к клубу Eurostavka.
Мусса Сиссако — воспитанник «ПСЖ». Он выступал за команду U-17 и добрался до основной команды. Летом 2020 года он перешел в бельгийский «Стандарт» за 450 тыс. евро. В Жюпилер Про-Лиге защитник провел 25 матчей. В них 21-летний малиец отметился одним голом.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.
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