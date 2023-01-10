СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Хорена Байрамяна

По данным источника, новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев хочет видеть у себя в команде 31-летнего полузащитника Хорена Байрамяна, с которым он ранее пересекался в «Ростове» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Байрамян провел за «Ростов» 15 матчей и забил 2 гола. Он является воспитанником «Ростова» и выступает за донской клуб с 2011 года.

Контракт Байрамяна с «Ростовом» действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,5 млн евро, сообщает «Евро-футбол».

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