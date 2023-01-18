Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-sochi-zainteresovan-v-transfere-denisa-cherysheva
СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева
Денис Черышев. Фото global52.ru

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, рассказал источник, близкий к ситуации.

Черышев перешел в «Венецию» (клуб выступает в Серии В) прошлым летом на правах свободного агента. Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года. В этом сезоне Черышев провел за «Венецию» 10 матчей, в которых трижды забил и отдал одну голевую передачу. После 20 туров команда занимает 18 место из 20 в серии В.

При этом Черышев из-за травм не играет за итальянский клуб с конца ноября. Недавно он снова получил повреждение. Из-за этого тренерский штаб и руководство «Венеции» планируют расстаться с российским футболистом.

Из-за непростой политической ситуации в мире футболистам с российским паспортом сейчас крайне сложно оказаться в клубах Западной Европы. Поэтому Черышев может продолжить карьеру в чемпионате России. По данным источника, в его услугах заинтересованы «Сочи» и «Торпедо», сообщает Sport24.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала» и единственным россиянином, который выступал за основную команду «Реала». Почти всю свою карьеру он провел в чемпионате Испании. Черышев выступал за вторую команду «Реала», «Севилью», «Вильяреал» и «Валенсию».

Читайте также: «Краснодар» и «Сочи» сыграют на Зимнем кубке РПЛ 3 февраля. Турнир с участием четырех команд Российской премьер-лиги: «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Спартак», пройдет со 2 по 11 февраля в ОАЭ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  3. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях