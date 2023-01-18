СМИ: ФК «Сочи» заинтересован в трансфере Дениса Черышева

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, рассказал источник, близкий к ситуации.

Черышев перешел в «Венецию» (клуб выступает в Серии В) прошлым летом на правах свободного агента. Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года. В этом сезоне Черышев провел за «Венецию» 10 матчей, в которых трижды забил и отдал одну голевую передачу. После 20 туров команда занимает 18 место из 20 в серии В.

При этом Черышев из-за травм не играет за итальянский клуб с конца ноября. Недавно он снова получил повреждение. Из-за этого тренерский штаб и руководство «Венеции» планируют расстаться с российским футболистом.

Из-за непростой политической ситуации в мире футболистам с российским паспортом сейчас крайне сложно оказаться в клубах Западной Европы. Поэтому Черышев может продолжить карьеру в чемпионате России. По данным источника, в его услугах заинтересованы «Сочи» и «Торпедо», сообщает Sport24.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала» и единственным россиянином, который выступал за основную команду «Реала». Почти всю свою карьеру он провел в чемпионате Испании. Черышев выступал за вторую команду «Реала», «Севилью», «Вильяреал» и «Валенсию».

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