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«Краснодар» и «Сочи» сыграют на Зимнем кубке РПЛ 3 февраля

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-i-sochi-sygrayut-na-zimnem-kubke-rpl-3-fevralya
«Краснодар» и «Сочи» сыграют на Зимнем кубке РПЛ 3 февраля
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Турнир с участием четырех команд Российской премьер-лиги: «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Спартак», пройдет со 2 по 11 февраля в ОАЭ.

«Краснодар» начнет Зимний кубок РПЛ 3 февраля матчем против «Сочи». «Быки» сыграют со «Спартаком» 6 февраля, а 11 февраля с «Ростовом».

«Сочи» 6 февраля сыграет против «Ростова», а 10 февраля против «Спартака», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: Владимир Ивич стал новым главным тренером «Краснодара». О назначении сербского специалист на пост главного тренера «быков» стало официально известно 4 января.

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