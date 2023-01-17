«Краснодар» и «Сочи» сыграют на Зимнем кубке РПЛ 3 февраля

Турнир с участием четырех команд Российской премьер-лиги: «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Спартак», пройдет со 2 по 11 февраля в ОАЭ.

«Краснодар» начнет Зимний кубок РПЛ 3 февраля матчем против «Сочи». «Быки» сыграют со «Спартаком» 6 февраля, а 11 февраля с «Ростовом».

«Сочи» 6 февраля сыграет против «Ростова», а 10 февраля против «Спартака», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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