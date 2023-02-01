СМИ: ФК «Сочи» может арендовать Азмуна до конца сезона

О вариантах с арендой иранского нападающего немецкого «Байера» Сердара Азмуна рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, несмотря на закрытие трансферного окна в Европе, Азмун может доиграть этот сезон в «Сочи» или «Локомотиве». Руководство «железнодорожников» рассчитывает на аренду Азмуна в связи с тем, что у клуба не осталось денег на полноценные трансферы.

В «Сочи» иранского форварда хочет видеть новый главный тренер Курбан Бердыев, который хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «Рубине» и «Ростове».

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. За это время он сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями, сообщает «Чемпионат».

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