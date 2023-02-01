ПФК «Кубань» объявил о трансфере полузащитника, осужденного в Швеции за наркотики

Гвинейский полузащитник Амаду Думбуя перешел в «Кубань» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был шведский «Юргорден». Он перешел в него весной прошлого года и провел 12 матчей.

«20-летний футболист принял участие в первом для себя тренировочном занятии в «Кубани», — сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

В октябре прошлого года Думбуя в Швеции предъявили обвинение за правонарушения с наркотиками и изнасилование 20-летней девушки. По подозрению в совершении этих преступлений его арестовали. Суд признал футболиста виновным в преступлениях с запрещенными веществами, но снял обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

«Юргорден» принял решение расторгнуть договор с гвинейцем 12 января, сообщает «Чемпионат».

Читайте также: ПФК «Кубань» завершил первые зимние сборы победой над «Кубанью Холдингом». В первой контрольной встрече года с «Кубанью Холдингом» из станицы Павловской новичок Георгий Махатадзе на 9-й минуте открыл счет. Соперник ответил лишь во втором тайме. Экс-игрок «Кубани» Аслан Дышеков забил бывшему коллективу. За минуту до финального свистка Максим Жестоков вывел вперед «желто-зеленых». Итог — 2:1, победа хозяев.