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СМИ: ФК «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым

Спорт
14.11.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-krasnodar-prodlil-kontrakt-s-golkiperom-matveem-safonovym
СМИ: ФК «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым
Матвей Сафонов. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Информация о том, что новое соглашение продлено до 2026 года, появилась 14 ноября.

Пока о продлении соглашения с 23-летним голкипером с 2023 года на 2026 никто официально не заявлял.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 19 матчей за «Краснодар» и пропустил 31 мяч во всех турнирах, пишет «СЭ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера. Информация о том, что клуб может отправить в отставку главного тренера Александра Сторожука, появилась 13 ноября. Руководство клуба недовольно результатами команды.

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