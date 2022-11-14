СМИ: ФК «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым
Спорт
14.11.2022 13:59
Информация о том, что новое соглашение продлено до 2026 года, появилась 14 ноября.
Пока о продлении соглашения с 23-летним голкипером с 2023 года на 2026 никто официально не заявлял.
В нынешнем сезоне Сафонов провел 19 матчей за «Краснодар» и пропустил 31 мяч во всех турнирах, пишет «СЭ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера. Информация о том, что клуб может отправить в отставку главного тренера Александра Сторожука, появилась 13 ноября. Руководство клуба недовольно результатами команды.
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