СМИ: ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера
Спорт
14.11.2022 08:04
Информация о том, что «Краснодар» может отправить в отставку главного тренера Александра Сторожука, появилась 13 ноября. Руководство клуба недовольно результатами команды.
Сообщается, что решение уволить Сторожука приняли еще до разгромного матча с «Оренбургом». В ближайшее время руководство клуба сделает официальное заявление. Клуб уже приступил к поиску нового главного тренера, сообщает «РБ Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:5.
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