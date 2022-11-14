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СМИ: ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера

Спорт
14.11.2022 08:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-krasnodar-planiruet-smenit-glavnogo-trenera
СМИ: ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера

Информация о том, что «Краснодар» может отправить в отставку главного тренера Александра Сторожука, появилась 13 ноября. Руководство клуба недовольно результатами команды.

Сообщается, что решение уволить Сторожука приняли еще до разгромного матча с «Оренбургом». В ближайшее время руководство клуба сделает официальное заявление. Клуб уже приступил к поиску нового главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:5.

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