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СМИ: ФК «Краснодар» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Багринцевым

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-fk-krasnodar-podpisal-kontrakt-s-vospitannikom-tsska-bagrintsevym
СМИ: ФК «Краснодар» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Багринцевым
Фото ПФК ЦСКА

Об этом стало известно 12 июня. По данным СМИ, 20-летний Эдуард Багринцев заключил с клубом долгосрочный контракт.

Сезон‑2022/23 Багринцев начал в ЦСКА, но уже в сентябре перешел в клуб второй лиги Словакии «Дубница». Там он провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи, сообщает «Матч ТВ».

Читайте также: по данным СМИ, ФК «Краснодар» летом покинут два легионера — нападающий Олакунле Олусегун и защитник Хуниор Алонсо.

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