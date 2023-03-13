СМИ: фигуристу Роману Костомарову потребуется ампутация руки из-за сепсиса

Об этом 13 марта рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сейчас Костомаров находится на аппарате ИВЛ из-за того, что не может дышать самостоятельно.

Последние дни состояние фигуриста не меняется. Врачи пока не могут остановить развитие сепсиса в организме. По словам источника, Костомарову потребуется ампутация руки. Однако врачи сейчас не могут выполнить эту операцию из-за риска остановки сердца. Организм фигуриста самостоятельно борется с сепсисом, но он слаб для этого.

Костомаров не может шевелиться, поэтому санитары меняют его положение каждые два часа. На кровати спортсмена установили противопролежневый матрас.

При этом врачи наблюдают положительную динамику в состоянии Костомарова. Если она будет продолжаться, то его отключат от аппарат ИВЛ, пишет «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роману Костомарову ампутировали обе стопы. После этого появилась информация о том, что ему ампутировали обе кисти. В тот же день эту информацию опровергли. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Костомарову ампутировали только несколько пальцев.