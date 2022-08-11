СМИ: Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Кордобы

Артем Дзюба. Фото Интерпресс/ТАСС

Руководство клуба рассмотрит вариант подписания Артема Дзюбы, если Джон Кордоба покинет «быков».

Кордоба перешел в ФК «Краснодар» в июле 2021 года. Он провел за «быков» 18 матчей. В них нападающий забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В новом сезоне РПЛ он дважды вышел на поле. Ранее колумбиец выступал за «Кельн», «Майнц-05», «Герту», «Гранаду и «Эспаньол».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Артем Дзюба по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит». В 39 матчах сезона он забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. По четыре раза футболист с командой выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны, сообщает RT со ссылкой на футбольный ресурс Transfermarkt.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации СМИ, Кордоба может перейти из ФК «Краснодар» в «Кельн».