СМИ: Кордоба может перейти из ФК «Краснодар» в «Кельн»

Джон Кордоба. Фото fckrasnodar.ru

Об этом 9 августа сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях. По его словам, клубы еще не вступили в переговоры по трансферу колумбийского нападающего.

Журналист уточнил, что руководство «Кельна» пока отпугивает высокая зарплата Джона Кордобы, сообщает RT.

Кордоба перешел в «Краснодар» в июле 2021 года. Он провел за «быков» 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее колумбийский нападающий выступал за «Кельн», «Майнц-05», «Герту», «Гранаду и «Эспаньол».

Читайте также: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба пообещал остаться в клубе.