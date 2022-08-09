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СМИ: Кордоба может перейти из ФК «Краснодар» в «Кельн»

Спорт
09.08.2022 20:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-kordoba-mozhet-perejti-iz-fk-krasnodar-v-keln
СМИ: Кордоба может перейти из ФК «Краснодар» в «Кельн»
Джон Кордоба. Фото fckrasnodar.ru

Об этом 9 августа сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях. По его словам, клубы еще не вступили в переговоры по трансферу колумбийского нападающего.

Журналист уточнил, что руководство «Кельна» пока отпугивает высокая зарплата Джона Кордобы, сообщает RT.

Кордоба перешел в «Краснодар» в июле 2021 года. Он провел за «быков» 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее колумбийский нападающий выступал за «Кельн», «Майнц-05», «Герту», «Гранаду и «Эспаньол».

Читайте также: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба пообещал остаться в клубе.

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