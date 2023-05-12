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СМИ: Decathlon нашел покупателя на часть магазинов в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-decathlon-nashel-pokupatelya-na-chast-magazinov-v-rossii
СМИ: Decathlon нашел покупателя на часть магазинов в России
Фото tadviser.ru

Сейчас французская сеть спортивных супермаркетов получила одобрение на продажу точек в пяти регионах.

В Минпромторге отметили, что площади не считаются стратегическими для компании, а источник считает, что точки были наименее прибыльными по сравнению с другими. При этом компания продолжает покупать площади даже после приостановки работы в РФ.

Decathlon предлагал свои магазины конкурентам, однако большинство из них от площадей отказались. Сейчас в собственности французской сети 25 гипермаркетов и один склад общей площадью более 150 тыс. кв. м, которые расположены в достаточно перспективных точках. Эксперты оценивают общую стоимость гипермаркетов в 7–8 млрд рублей, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России.

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