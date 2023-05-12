СМИ: Decathlon нашел покупателя на часть магазинов в России

Сейчас французская сеть спортивных супермаркетов получила одобрение на продажу точек в пяти регионах.

В Минпромторге отметили, что площади не считаются стратегическими для компании, а источник считает, что точки были наименее прибыльными по сравнению с другими. При этом компания продолжает покупать площади даже после приостановки работы в РФ.

Decathlon предлагал свои магазины конкурентам, однако большинство из них от площадей отказались. Сейчас в собственности французской сети 25 гипермаркетов и один склад общей площадью более 150 тыс. кв. м, которые расположены в достаточно перспективных точках. Эксперты оценивают общую стоимость гипермаркетов в 7–8 млрд рублей, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России.