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СМИ: Бердыев запланировал серьезные кадровые перестановки в ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-berdyev-zaplaniroval-sereznye-kadrovye-perestanovki-v-fk-sochi
СМИ: Бердыев запланировал серьезные кадровые перестановки в ФК «Сочи»
Курбан Бердыев. Фото rubin-kazan.ru

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев намерен полностью подстроить под себя процессы в команде, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, сейчас очень вероятен уход из клуба тренерского штаба, бригады массажистов и медицинского персонала. Также возможен уход генерального директора Дмитрия Рубашко.

Курбан Бердыев подписал контракт с «Сочи» до лета 2025 года, сообщает «Чемпионат».

После 17 матчей в РПЛ «Сочи» с 25 набранными очками занимает 9 место в турнирной таблице. Из розыгрыша Кубка России в этом сезоне сочинский клуб выбыл.

Читайте также: Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в ФК «Сочи». Об этом стало официально известно 9 января.

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