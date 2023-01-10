СМИ: Бердыев запланировал серьезные кадровые перестановки в ФК «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев намерен полностью подстроить под себя процессы в команде, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, сейчас очень вероятен уход из клуба тренерского штаба, бригады массажистов и медицинского персонала. Также возможен уход генерального директора Дмитрия Рубашко.

Курбан Бердыев подписал контракт с «Сочи» до лета 2025 года, сообщает «Чемпионат».

После 17 матчей в РПЛ «Сочи» с 25 набранными очками занимает 9 место в турнирной таблице. Из розыгрыша Кубка России в этом сезоне сочинский клуб выбыл.

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