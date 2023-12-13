СМИ: авиакомпания «Россия» заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар

В аэропорту Краснодара на 15 декабря запланирован тестовый рейс для оценки возможности открытия воздушной гавани.

В случае, если после тестового рейса будет принято решение об открытии аэропорта «Пашковский», авиакомпания «Россия» готова возобновить полеты в столицу Краснодарского края.

«В случае открытия аэропорта Краснодар авиакомпания «Россия» готова начать выполнение рейсов», — цитирует сообщение авиаперевозчика ТАСС.

Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут» из аэропорта Внуково. Продажа билетов на этот рейс не планируется, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта.