СМИ: американские компании пытаются вернуться на рынок РФ через Турцию

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По данным источника турецкой газеты Yeni Safak, представители компаний из США хотят негласно вернуться на российский рынок, предлагая фирмам из Турции комиссионные за создание совместного бизнеса.

Количество таких предложений за последние месяцы заметно увеличилось. Названия американских компаний не называются, однако известно, что для приобретения товаров они ведут бизнес на маршруте Россия — Турция — ОАЭ — США.

Источник рассказал, что больше всего компании из США на российском рынке интересует покупка нефтехимии, зерна, драгоценных металлов, химикатов, удобрений, металлов и алкоголя, сообщает ТАСС.

Многие американские компании ушли с российского рынка в 2022 году после введения санкций против РФ из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля.

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