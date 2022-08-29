Компания Nokia заявила о полном прекращении деятельности в России
Экономика
29.08.2022 19:45
По данным издания Reuters, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует закрыть большую часть своего бизнеса РФ.
По словам представителя компании, к концу года почти все российские сотрудники уйдут, офисы компании освободятся.
Сообщается также, что до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие, Nokia сохранит свое официальное присутствие в России, сообщает РБК.
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