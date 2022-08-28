Корпорация Dell объявила об уходе из России

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По данным Reuters, крупный производитель компьютеров — корпорация Dell Technologies объявила о закрытии представительства в РФ и приостановке всех операций.

В корпорации сообщили о том, что еще в середине августа закрыли все офисы и прекратили все операции. В российском офисе Dell работали около 50 человек. Компания их всех уволила.

По данным агентства, уволенным сотрудникам якобы бесплатно предлагаю забрать технику, сообщает Радио Sputnik.