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Корпорация Dell объявила об уходе из России

Экономика
28.08.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/korporatsiya-dell-obyavila-ob-uhode-iz-rossii
Корпорация Dell объявила об уходе из России
Фото pixabay.com

По данным Reuters, крупный производитель компьютеров — корпорация Dell Technologies объявила о закрытии представительства в РФ и приостановке всех операций.

В корпорации сообщили о том, что еще в середине августа закрыли все офисы и прекратили все операции. В российском офисе Dell работали около 50 человек. Компания их всех уволила.

По данным агентства, уволенным сотрудникам якобы бесплатно предлагаю забрать технику, сообщает Радио Sputnik.

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