СМИ: Алонсо хочет покинуть ФК «Краснодар»

Защитник «быков» Жуниор Алонсо выразил желание покинуть команду. Его контракт с «Краснодаром» был заключен до лета 2025 года.

Клуб не готов прощаться с игроком менее чем за 8 млн евро. Именно столько потратили при его покупке в 2022 году.

В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел за «горожан» 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом, сообщает «Спорт-Экспресс».

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