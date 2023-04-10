СМИ: администратора Telegram-канала «Нетипичная Адыгея» подозревают в вымогательстве

Информация о том, что на 49-летнего администратора Telegram-канала «Нетипичная Адыгея» завели уголовное дело за вымогательство, появилась 10 апреля.

По предварительным данным, администратор канала, на который сейчас подписан 27 тыс. 761 человек, угрожал жителю Майкопа придать огласке порочащую его информацию. За молчание он требовал 30 тыс. рублей. Сообщается, что со смартфона подозреваемого было отправлено соответствующее сообщение. В нем автор подчеркивал, что у него компромата столько, что «можно сезон кормиться».

«Предложение действительно до 12:00. Потом будет 50. Просто материала накопилось столько, что убрать тебя дело техники. Думай, но не долго. В твоих же интересах отделаться дешевле», — цитирует сообщение «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

Уголовное дело на мужчину завели 13 февраля, за вымогательство ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Читайте также: в Анапе задержали участника ОПГ, несколько месяцев совершавшей дерзкие разбои и вымогательства.