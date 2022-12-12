Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Смертность в Краснодарском крае снизилась на 37,3% в октябре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smertnost-v-krasnodarskom-krae-snizilas-na-37-3-v-oktyabre
Смертность в Краснодарском крае снизилась на 37,3% в октябре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Росстата, в октябре на Кубани умерли 5,8 тыс. человек. Это на 37,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За месяц в крае родились 4,6 тыс. детей. Это на 11,7% меньше, чем в 2021 году. Естественная убыль населения в октябре по сравнению с прошлым годом сократилась почти в три раза — с 4 тыс. 10 человек до 1 тыс. 175 человек.

В среднем на Юге смертность в октябре снизилась на 42,6%. В Адыгее на 40,7%, а в Ростовской области на 57,3%, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года благодаря ЭКО родились более 1,1 тыс. детей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
  2. Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи
  3. На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
  4. Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
  5. Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях