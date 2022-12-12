Смертность в Краснодарском крае снизилась на 37,3% в октябре
Общество
12.12.2022 20:31
По данным Росстата, в октябре на Кубани умерли 5,8 тыс. человек. Это на 37,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За месяц в крае родились 4,6 тыс. детей. Это на 11,7% меньше, чем в 2021 году. Естественная убыль населения в октябре по сравнению с прошлым годом сократилась почти в три раза — с 4 тыс. 10 человек до 1 тыс. 175 человек.
В среднем на Юге смертность в октябре снизилась на 42,6%. В Адыгее на 40,7%, а в Ростовской области на 57,3%, сообщает «РБК Краснодар».
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