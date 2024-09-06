Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость в Краснодарском крае

Естественная убыль населения за январь-июль составила 12,4 тыс. человек.

За 7 месяцев на Кубани родилось 24,6 тыс. человек, умерло — 37,1 тыс. человек. В целом по краю с января по июль число умерших превысило количество родившихся в 1,5 раза.

За аналогичный период прошлого года в регионе родилось 25 тыс. человек, умерло — 36,5 тыс. Естественная убыль населения за это время составила 11,4 тыс. человек.

Численность постоянного населения Кубани — 5,83 млн человек, из них 3,34 млн или 57,3%— горожане и 2,49 млн или 42,7% — сельские жители, говорится в докладе о социально-экономическом развитии региона, подготовленном Краснодарстатом.

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