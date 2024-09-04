По числу зарегистрированных машин Краснодарский край занял третье место в России

По данным на 1 июля, всего в стране числится более 44,5 млн легковых автомобилей.

Среди регионов наибольшая доля зарегистрированных машин приходится на Москву — почти 3,9 млн. На втором месте Московская область, где насчитывается свыше 2,7 млн легковушек.

Топ-3 списка замыкает Краснодарский край. Здесь зарегистрировали более 1,9 млн автомобилей. Затем следуют Санкт-Петербург (1,6 млн), Свердловская (1,4 млн) и Ростовская (1,35 млн) области.

Среди округов на первом месте по доле парка зарегистрированных в РФ машин оказался ЦФО. При этом Южный федеральный округ занимает третье место, уступая также Приволжскому.

Самым распространенным автомобилем в России стала модель Lada 2107. По состоянию на начало второго полугодия в стране насчитывается более 1,2 млн таких авто. Самая распространенная иномарка — Kia Rio, их число превысило 1 млн, сообщает портал «Автостат Инфо».

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