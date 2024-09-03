Автопроизводитель из Китая возглавил список крупнейших иностранных компаний в РФ

По версии Forbes, китайский производитель автомобилей Chery по итогам 2023 года занял первое место в списке крупнейших иностранных компаний, работающих в России.

Так, годовая выручка Chery выросла в 4 раза и составила 590,3 млрд рублей. С этим результатом компания возглавила топ-50 списка.

Второе место в рейтинге досталось японской табачной корпорации JT Group, заработавшей 480 млрд рублей. Тройку лидеров замкнула американская табачная компания Philip Morris International, получившая выручку в 440,2 млрд рублей.

В десятке самых успешных также оказались:

PepsiCo (338 млрд рублей);

Great Wall Motor (323 млрд рублей);

Auchan Retail/Elo (275,5 млрд рублей);

Raiffeisen Bank International (252,1 млрд рублей);

Metro (225,8 млрд рублей);

Nestle (210 млрд рублей);

Geely Automobile (199,6 млрд рублей).

В рейтинг попали компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным юридическим или физическим лицам по состоянию на конец августа 2024 года. Их ранжирование основано на совокупной выручке, полученной в 2023 году, включающей данные основных российских подразделений. В случае с банками использовалась сумма чистых доходов за прошлый год.

При этом лидер прошлого подобного рейтинга — французская сеть магазинов товаров для дома «Леруа Мерлен» — сейчас выпала из списка. Это связано с передачей контроля над российскими активами местному топ-менеджменту со стороны головной компании, пишет Forbes.

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