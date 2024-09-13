Смертельные ДТП: в Краснодарском крае за день в авариях погибли пять человек

В Краснодарском крае днем 13 сентября произошло сразу несколько смертельных ДТП. Одно из них — в Красноармейском районе. Там водитель не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с зерновозом.

Два человека, находившиеся в салоне легковушки, погибли на месте. Из-за аварии грузовик перевернулся и полностью перекрыл движение по трассе.

«На месте, где перевернулся грузовик, остался след и характерные отметины. Все содержимое высыпалось прямо на проезжую часть. Потребовалось несколько часов, чтобы смести все к обочине и сдвинуть машину с места. Так освободили хотя бы одну полосу движения. Дорожные службы работают на месте, но все равно на этом участке автолюбителям было не разогнаться», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

ДТП произошло на трассе между станицами Новомышастовской и Ивановской. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в зерновоз с прицепом. Шофер и пассажир универсала погибли на месте, а грузовик от сильного удара перевернулся, перекрыв дорогу. Проехать по дороге было невозможно: длина пробок с обеих сторон достигала 8 км.

«Выбитая колея сохранилась здесь и спустя несколько часов. Утром 13 сентября по ней проехало больше сотни машин. Для внедорожников этот путь затруднений не вызвал, но водители легковых рисковали застрять во влажной земле», — рассказывает журналист.

Местные жители считают, что такие аварии случаются из-за невнимательности водителей и загруженного трафика.

— Больше приезжих. Они же не знают этих нюансов. Вчера перевернулась машина с арбузами, на том же месте.

Еще одно ДТП произошло сегодня на побережье региона: в Сочи под колесами погиб пешеход.

«Пешеход переходил часть дороги из четырех полос. Он перелез ограждения, вследствие чего на него был совершен наезд автомобиля Hyundai. От полученных травм пешеход скончался», — сообщает командир батальона № 1 ДПС ГИБДД УВД по Сочи Олег Евдошенко.

В Лазаревском районе Сочи лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле. На месте ДТП сотрудники ГАИ организовали реверс. Детали всех трех ДТП сейчас выясняют полицейские.

«Движение на дороге, где произошло смертельное ДТП с участием зерновоза, уже восстановлено. Ликвидировать последствия аварии экстренные службы старались как можно быстрее. Эта трасса — федеральная, идет в сторону Крыма. Она всегда сильно загружена. Чтобы таких происшествий на дорогах края стало меньше, сотрудники ГАИ просят водителей не нарушать правила, соблюдать скоростной режим и не садиться за руль уставшими», — напоминает корреспондент.

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