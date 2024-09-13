Подросток на самокате сбил 8-летнего мальчика в центре Краснодара и скрылся

Авария произошла 13 сентября около 9:40 в торговом квартале «Центр города» на улице Красной.

Предварительно, неизвестный молодой человек ехал на электросамокате и влетел в 8-летнего мальчика, который шел по тротуару. По словам очевидцев, самокатом управлял несовершеннолетний парень. Он скрылся с места происшествия.

«Мальчик сильно разбился, много крови, сейчас его увозят в реанимацию», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мальчик не получил угрожающих жизни и здоровью травм, рассказал его отец.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность человека, управлявшего средством индивидуальной мобильности. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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