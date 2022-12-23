Смерть на полном ходу: 57-летний водитель легковушки умер за рулем в Адыгее
Происшествия
23.12.2022 21:19
Сообщение о ДТП в одном из сел поступило в полицию Красногвардейского района Адыгеи 22 декабря около 10:20.
По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки скончался во время движения. Машина, потеряв управление, столкнулась с иномаркой, ехавшей в попутном направлении. За рулем иномарки также находился 57-летний мужчина.
В настоящее время Госавтоинспекция и следственное подразделение полиции Красногвардейского района проводит проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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