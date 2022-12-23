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Смерть на полном ходу: 57-летний водитель легковушки умер за рулем в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smert-na-polnom-hodu-57-letnij-voditel-legkovushki-umer-za-rulem-v-adygee
Смерть на полном ходу: 57-летний водитель легковушки умер за рулем в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Сообщение о ДТП в одном из сел поступило в полицию Красногвардейского района Адыгеи 22 декабря около 10:20.

По предварительным данным, 57-летний водитель отечественной легковушки скончался во время движения. Машина, потеряв управление, столкнулась с иномаркой, ехавшей в попутном направлении. За рулем иномарки также находился 57-летний мужчина.

В настоящее время Госавтоинспекция и следственное подразделение полиции Красногвардейского района проводит проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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